Fünfter Ausfall: Adli mit Sehnenriss - Wirtz operiert

100 Millionen Euro Ablöse! Diaby denkt an Abschied

Adli erlitt im Duell gegen die Färöer am vergangenen Donnerstag einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel, womit er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt.

Derweil ist Nationalspieler Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss in Innsbruck erfolgreich am linken Knie operiert worden. Der 18-Jährige hatte die gravierende Verletzung im Derby gegen den 1. FC Köln Mitte März erlitten. Die OP wurde vom Knie-Spezialisten Christian Fink durchgeführt. Wirtz wird die ersten postoperativen Tage in Innsbruck verbringen und anschließend zur Rehabilitation zurückkehren.