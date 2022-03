Christian Nerlinger verlor beim FC Bayern "jeglichen Spaß und jegliche Freude"

Highlights gab es aber trotzdem, wie er nun in einem Interview mit dem kicker zurückblickt: Zum Beispiel „eine Aussage von Uli Hoeneß, als ich Teammanager war. Er kam zu mir an den Schreibtisch und sagte, dass seine Nachfolge noch offen sei und dass ich Gas geben solle. Ihm gefalle, wie ich arbeite. Das war brutal. Ein Ritterschlag auf dieser Ebene.“

Nach einem Jahr als Teammanager arbeitete Nerlinger zwischen 2009 und 2012 dann als Sportdirektor für den deutschen Rekordmeister. Zu dieser Zeit standen „Veränderungen“ an der Spitze an.

Nerlinger: Dann war Schluss

Zwar sei es unglaublich gewesen, im Zentrum der Bayernwelt aufgenommen zu werden: „Mit Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge. Aber dann kam eine Phase, in der ich jegliche Freude und jeglichen Spaß verloren hatte. Die Analyse nach dem verlorenen Finale gegen Chelsea war sehr emotional. Hoeneß, Hopfner, Rummenigge und ich haben es lange aufgearbeitet, auch laut.“

Momente, die „reingehauen“ haben

Direkt danach, in einem Vieraugengespräch mit Hoeneß, habe man „das Thema und die gemeinsame Zusammenarbeit beendet. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er denke an „unwiederbringliche Momente, an Momente des puren Glücks und der Dankbarkeit, aber auch an Momente, wo ich sage: Die haben richtig reingehauen.“