George Clooney als Fußball-Boss? Das steckt hinter seinem Flirt

Hollywood-Superstar George Clooney bringt sich als potenzieller Klubbesitzer des englischen Krisenklubs Derby County ins Gespräch. Spielerei oder ist wirklich was dran?

Kein Geringerer als George Clooney hat Spekulationen geschürt, dass er in der offenen Zukunft des abstiegsbedrohten Zweitligisten Derby County - trainiert vom früheren Stürmerstar Wayne Rooney - eine Rolle spielen könnte.

In einem Interview mit Derbyshire Life offenbarte Clooney ein Faible für den Klub - und prinzipielles Interesse, als Eigentümer eines Fußballvereins zu wirken.

George Clooney flirtet mit Derby County

Weiter aufhrochen ließ in diesem Zusammenhang, dass sich Clooney ein Engagemant als Klubeigner vorstellen könne.

Mel Morris suchte seit Jahren nach Käufer

Derby befindet sich aktuell in akuter finanzieller und sportlicher Not: Aufgrund des Insolvenzverfahrens wurden Derby County zwölf Punkte abgezogen, das Team ist Schlusslicht der zweiten englischen Liga und auch durch einen Transfer-Bann im Chaos versunken. Der Abstieg in die Drittklassigkeit droht.