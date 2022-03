NBA: Feuer bei Raptors-Spiel - Schröder siegt, Wagner-Brüder stark

Nationalspieler Dennis Schröder kommt mit den Houston Rockets in der NBA kurz vor Saisonende besser in Schwung.

Feuerwehreinsatz in der NBA!

Für leichte Aufregung sorgte ein Zwischenfall beim Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Indiana Pacers. Weil im zweiten Viertel ein Lautsprecher in der Scotiabank Arena in Brand geraten war, musste die Partie unterbrochen und die Halle geräumt werden.

Schröder-Team mit zweitem Team in Folge

Nationalspieler Dennis Schröder kommt derweil mit den Houston Rockets kurz vor Saisonende besser in Schwung.

Die Texaner gewannen bei den Portland Trail Blazers 115:98 und feierten damit erstmals seit der Verpflichtung Schröders Mitte Februar zwei Siege in Folge. Schon am Vortag hatten die Rockets ebenfalls in Portland gewonnen.