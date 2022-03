Draisaitl trifft dreimal - und verliert dennoch klar

Trotz einer Glanzvorstellung des frischgebackenen deutschen NHL-Rekordtorjägers Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers im Alberta-Derby eine böse Niederlage bei den Calgary Flames kassiert. Draisaitl traf zum ersten Mal in der laufenden Saison dreimal, dennoch gingen die Oilers mit 5:9 unter.

Der 26 Jahre alte Draisaitl, der in der vergangen Woche mit seinen beiden Treffern gegen San Jose den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt hatte, steht nun bei 246 Treffern in 544 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt.