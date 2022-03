Stimmen zum DFB-Erfolg: Per Mertesacker wirft Nico Schlotterbeck Arroganz vor

Deutschland feiert gegen Israel einen souveränen Sieg. Experte Per Merteasacker kritisiert den Debütanten Nico Schlotterbeck. SPORT1 fasst die Reaktionen der Akteure zusammen.

Trotz guter Leistung übt ZDF -Experte Per Mertesacker an Länderspiel-Debütant Nico Schlotterbeck heftige Kritik.

Per Mertesacker über Nico Schlotterbeck: „Ich glaube er ist ein sehr guter Spieler, aber es ist wichtig, dass er aus solchen Szenen lernt. Er hat ein großes Selbstvertrauen und hat über das gesamte Spiel auch gute Pässe über links gespielt, er war immer aktiv und hat nach vorne Verteidigt und das gut gemacht. Trotzdem brauch er dann nicht so eine Aktion, wo er denkt: Ich muss nicht nach links und rechts schauen. Ich habe zehn Sekunden Zeit im eigenen Sechszehner. Das wird nicht passieren. Deswegen hoffe ich, dass er aus diesem kleinen Moment lernt. Man kann da schon von Arroganz-Anfall sprechen, weil zwischen Selbstvertrauen und Arroganz gibt es eine ganz feine Linie.“

Schlotterbeck zeigt sich selbstkritisch

Nico Schlotterbeck über seinen Fehler vor dem Elfmeter: „Das war einfach schlecht in der Situation. Das darf mir nicht passieren. Da muss ich mich beim Kevin bedanken, dass er den Elfmeter hält. Es tut mir leid für die Mannschaft, aber Kevin hat den dann gut gehalten.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

... über die eigene Leistung: „Ich glaube, dass wir hinten gut verteidigt haben. In den letzten 15 Minuten hatten wir hinten dann nicht mehr den richtigen Zugriff, aber ich glaube, dass wir von der Grundordnung her gut gestanden haben. Deswegen war das von uns hinten ein gutes Spiel.“

... über die Kritik des Bundestrainers, er wäre zu bequem: „Ja da hat er recht. Da arbeiten wir dran. Es gibt noch einige Dinge im Spiel, die ich nicht so mache wie er das will und das weiß ich auch selbst und da arbeite ich dran. Ich glaube ich habe das heute besser gemacht als beim Verein, aber ich muss da trotzdem weiter dran arbeiten.“

Hansi Flick ist zufrieden mit dem Start ins WM-Jahr

Flick über Schlotterbecks Fehler: „Wenn man die Situation betrachtet, hätte auch Christian (Günter) besser runterkommen können. Aber das sind die Dinge: Da müssen wir draus lernen, weil bei einer WM, sowas in der 90. Minute kann tödlich sein.“

... über den Start ins WM-Jahr: „Ich bin zufrieden. Am Ende hätte es mich sehr geärgert, wenn wir das Gegentor bekommen hätten. Da hat sich Kevin aber auszeichnen können. (Über den Fehler von Schlotterbeck) Es ist einfach so, dass man auf dem Niveau über 90 Minuten konzentriert sein muss und darf keine Fehler machen, aber bis dahin hat er es sehr gut gemacht.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

... zum Kader-Casting: „Ich hebe nicht gerne Spieler heraus. Im Großen und Ganzen bin ich mit allen Mannschaftsteilen zufrieden. Es sind auch unterschiedliche Voraussetzungen: Timo hat lange nicht gespielt. Das merkt man ihm an. Da fehlt der Rhythmus. Es freut mich, dass er ein Tor gemacht hat. Das ist für einen Stürmer wichtig. … Es war ja auch das ein oder andere Mal so, dass er dann, nachdem er hier bei der Nationalmannschaft war, dann auch einen Lauf im Verein hatte. Das hoffen wir natürlich, dass das jetzt wieder so kommt.“