Tennis, ATP: Nächster Anlauf auf die Spitze - Medwedew schlägt Murray

Noch drei Siege bis zur Rückkehr an die Spitze: Der Russe Daniil Medvedev hat sein erstes Match beim Tennis-Masters in Miami gewonnen und bleibt im Rennen um die Führung in der Weltrangliste. Medvedev gewann gegen den zweimaligen Turniersieger Andy Murray (Großbritannien) 6:4, 6:2.