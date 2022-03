Neun Monate nach EM-Drama: Eriksen feiert Comeback mit Tor

287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Fußball-EM hat Christian Eriksen ein märchenhaftes Comeback in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert.

287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Fußball-EM hat Christian Eriksen ein märchenhaftes Comeback in der dänischen Nationalmannschaft gefeiert. Keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der 30-Jährige beim 2:4 (1:3) in Amsterdam gegen die Niederlande mit einem Schuss in den Winkel (47.).