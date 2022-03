Christian Eriksen feiert Gänsehaut-Comeback für Dänemark - Traumtor nach Einwechslung gegen Niederlande

Der 30-Jährige stand am Samstag erstmals seit seinem Herzstillstand bei der EM 2021 vor 287 Tagen wieder für Dänemark auf dem Platz. Ein Comeback, das Spieler und Fans gleichermaßen herbeigesehnt haben dürften.

Eriksen unter Applaus eingewechselt

Ausgerechnet in der Johan-Cruyff-Arena durfte er auf die Nationalmannschaftsbühne zurückkehren. Das Stadion ist Eriksen bestens bekannt, dort absolvierte er seine ersten Schritte als Profi für Ajax Amsterdam.

In der Halbzeitpause der Partie fing Eriksen an, sich intensiv warmzumachen. Als klar wurde, dass er zu Beginn der zweiten Hälfte in die Partie kommen würde, brandete lauter Applaus im Stadion auf. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen, auch die niederländischen Fans feierten die Rückkehr Eriksens und sorgten für einen Gänsehautmoment. Auch Bondscoach Louis van Gaal applaudierte.