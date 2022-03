Boxen: Felix Sturm gegen Istvan Szili im LIVETICKER

Felix Sturm will nach dem Wirbel der vergangenen Jahre zum sechsten Mal Box-Weltmeister werden. Gegner in der Dortmunder Westfalenhalle ist Istvan Szili. SPORT1 begleitet den Kampf im Liveticker.

+++ Die Spannung steigt +++

+++ Wirbel in den vergangenen Jahren +++

Vor fast genau drei Jahren, als Sturm auf der Fitnessmesse FIBO in Köln festgenommen wurde, hätte wohl niemand einen Gedanken an einen erneuten WM-Fight verschwendet. Über acht Monate saß Sturm wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft. Wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz, der ihm auch noch eine Anklage wegen Körperverletzung einbrachte, sowie Steuerhinterziehung wurde Sturm im April 2020 zu drei Jahren Haft verurteilt. Mittlerweile wurde die Strafe auf zwei Jahre und vier Monate verkürzt. Wann er sie antreten muss, ist noch nicht klar. Bis dahin boxt Sturm.