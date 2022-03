Kein Schumacher-Start in Dschidda

Mick Schumacher geht beim Rennen nicht an den Start © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Nach seinem heftigen Unfall wird Mick Schumacher nicht beim zweiten Formel-1-Saisonrennen in Dschidda (Sonntag, 19.00 Uhr MESZ/Sky) starten. Dies gab sein Haas-Rennstall am Samstagabend bekannt. Schumachers Teamkollege Kevin Magnussen wird damit in Saudi-Arabien den einzigen Haas fahren.