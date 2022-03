Warum Eintracht Frankfurt Ralph Gunesch als Übergangstrainer geholt hat

So geil ist die "Euro-Eintracht"

Sportvorstand Markus Krösche will den Unterbau bei Eintracht Frankfurt komplett erneuern. Die Hessen gehen ab Sommer wieder mit einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga an den Start, zudem wurde mit Alexander Richter ein Fachmann vom VfL Bochum für die Leitung des NLZ verpflichtet.