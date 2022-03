DFB-Team mit Debütant Schlotterbeck in der Startelf

Bundestrainer Hansi Flick schenkt zum Start ins WM-Jahr dem Innenverteidiger Nico Schlotterbeck die Länderspielpremiere. Der Freiburger Profi läuft im Testspiel der Nationalmannschaft in Sinsheim gegen Israel (20.45 Uhr/ZDF) von Beginn an neben dem überraschend ebenfalls berufenen Jonathan Tah auf. Schlotterbeck ist der fünfte Debütant in der Flick-Ära.