BVB verliert Play-off-Hinspiel gegen Metz klar

Für die Handballerinnen von Borussia Dortmund ist der Einzug ins Final Four der Champions League in ganz weite Ferne gerückt. Von Corona geplagt kassiert der BVB eine Klatsche.

Das Playoff-Hinspiel gegen den französischen Spitzenklub Metz Handball verlor der coronageplagte deutsche Meister mit 22:30 (9:18). Das Rückspiel in Frankreich steht am 2. April an.