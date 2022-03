Heftiger Unfall: Schumacher im Medical Centre

Ein heftiger Unfall von Mick Schumacher hat am Samstag das Qualifying der Formel 1 in Saudi-Arabien überschattet. Der Haas-Pilot krachte auf dem sehr schnellen Stadtkurs mit weit mehr als 200 km/h in die Streckenbegrenzung, die Session wurde sofort unterbrochen. Das Medical-Car und der Krankenwagen stoppten an der Unfallstelle, die von den Kameras nun aber gemieden wurde.