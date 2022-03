Virtual Bundesliga, Finale: Hansa Rostock und Ingolstadt auf Halbfinalkurs

Die besten Teams der Virtual Bundesliga kämpfen um den Titel. Hansa Rostock startet äußerst erfolgreich in das Final-Turnier.

Der Kampf zwischen den besten Teams der Virtual Bundesliga ist in vollem Gange.

Am Samstag und Sonntag kämpfen acht Vereine im Grand Final der VBL Club Championship by bevestor um den Titel. (Virtual Bundesliga: Alle Infos zum Grand Final)

In der Gruppe A befindet sich Hansa Rostock auf dem besten Weg ins Halbfinale. Das Team führt nach den ersten beiden Spieltagen die Tabelle mit 14 Punkten klar an. Gegen den 1. FC Heidenheim gelang den Hanseaten sogar ein Sieg ohne Punktverlust.

VBL Grand Final: Entscheidung am Sonntag

Am Abend steigen in der „Strassenkicker Base“ in Köln noch die ersten beiden Spieltage der Gruppe B. Dort kämpfen RB Leipzig, der FC St. Pauli, der Hamburger SV und der SV Werder Bremen um den Einzug ins Halbfinale.