Gonzalo Higuain rechnet mit Fußball ab: "Du bist als Spieler wie eine Einwegflasche"

Gonzalo Higuaín hat in seiner Karriere zahlreiche Titel gewonnen. Jetzt hat er aber einen Einblick in seine Gefühle gegeben und das Fußball-Business hart kritisiert.

Doch der Stürmer hat in einem Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender UNIVISIÓN erklärt, dass eigentlich das Gegenteil bei ihm der Fall ist.

Higuain findet deutliche Worte für seine Kritiker

Der 34-Jährige musste während seiner Karriere immer wieder harte Kritik einsteckte. Kein Wunder, dass er bereits im Alter von 28 Jahren seine Schuhe an den Nagel hängen wollte.

„Die Leute haben gar keine Ahnung, was es bedeutet, Fußballspieler zu sein. Sie glauben, wir spielen einfach nur Fußball und das war‘s. Du bist interessant, solange du spielst, danach kräht kein Hahn mehr nach dir. Das ist mir schon seit Jahren klar“, fand er deutliche Worte in Richtung seiner Kritiker.

Für Higuaín steht fest, dass er nach dem Ende seiner Karriere nichts mehr mit Fußball machen möchte. „Meine Zukunft ist ganz klar weit weg vom Fußball. Sehr weit weg. Ich werde den Fußball genießen, wenn ich spiele, aber danach will ich ganz weit weg davon. Das macht dich kaputt. Es ist kein Schmerz oder Unbehagen, ich fühle nur, dass es nicht die Welt ist, in der ich leben möchte“, meint der Stürmer.

Fokus auf der Familie

Seine Prioritäten hätten sich verschoben. „Ich habe alles, was ich brauche, und das Wichtigste sind meine Frau und meine Tochter. Sie sind das Beste, was mir der Fußball gegeben hat, auch wenn ich dafür einen hohen Preis zahlen musste, was mein Leben betrifft“, erläuterte er.