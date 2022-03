Kramaric-Tor reicht Kroatien nicht zum Sieg

Der 30-Jährige erzielte beim 1:1 (1:0) gegen Slowenien zwar die Führung (39.). Doch Jakal Bijol (90.+1) glich in der Nachspielzeit aus.

Neben Kramaric standen auch die Bundesliga-Profis Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josko Gvardiol (RB Leipzig) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) in Ar-Rayyan in Katar in der Startelf.