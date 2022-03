Nationalmannschaft: Löst Kai Havertz das Problem von Hansi Flick?

Erst schoss er die Blues zum Champions-League-Sieg, dann machte er sie zum Klub-Weltmeister. Jetzt will Kai Havertz auch für das DFB-Team bei der Winter-WM in Katar zum X-Faktor avancieren!

Wenn sich an seinen derzeitigen Leistungen bis zum Turnierstart im November nichts ändert, steht diesem Ziel nichts im Wege. Flick hält große Stücke auf Havertz, kommuniziert viel mit ihm – wie auch im Training am Donnerstag, als er sich den Ex-Leverkusener zwei Minuten lang zur Seite nahm und rege mit ihm sprach.

Flick telefonierte wegen Havertz mit Tuchel

Werner der Leidtragende - auch im DFB-Team?

Ein Grund dafür ist neben der riesigen Auswahl an offensiven Mittelfeldspielern die Robustheit, die sich der 2020 an die Stamford Bridge gewechselte Havertz mittlerweile im Zweikampf angeeignet hat. Flick: „Man sieht, dass Kai auch etwas körperbetonter in die Zweikämpfe geht. Da hat er eine sehr gute Entwicklung gemacht, was uns sehr freut.“