Hockey: Deutschland gewinnt auch gegen die USA - zweiter Sieg in Folge

Die deutschen Hockeyspielerinnen haben in der Pro League ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert.

In der heißen Phase der WM-Vorbereitung gewann das Team des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Mönchengladbach am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen die USA.