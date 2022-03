Eiskunstlauf: Rang 22 für Debütant Starostin - Uno neuer Weltmeister

Der Olympia-Zweite aus Japan setzte sich in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers und Olympiasiegers Nathan Chen aus den USA in Montpellier vor seinem Landsmann Yuma Kagiyama sowie Vincent Zhou aus den USA durch.

"Ich bin sehr enttäuscht. Für die nächste Saison muss ich mehr an den Sprüngen arbeiten", sagte der in St. Petersburg geborene und in Belgien trainierende Läufer. Und auch sein größtes aktuelles Manko benannte Starostin unumwunden: "Um näher an die Weltspitze zu kommen, benötige ich Vierfachsprünge."