WM-Quali: Tritt Messi nach der WM zurück? - Superstar sorgt für Spekulationen

Direkt im Anschluss ließ Messi seine Zukunft in der Nationalmannschaft offen und kündigte an, „über viele Dinge nach zu denken“.

„Ich weiß nicht, was ich nach der WM machen werde. Ich denke erstmal an das, was nun kommt“, erklärte er und schob an, „nach Katar werde ich viele Dinge neu bewerten, egal ob es gut oder schlecht läuft.“