Formel 2: Lawson nach Sprint-Sieg neuer Gesamtführender

Liam Lawson hat die Führung in der Gesamtwertung übernommen © Imago

Liam Lawson schnappt sich die Gesamtführung in der Formel 2. Der DTM-Vizemeister profitiert dabei davon, dass der bisherige Gesamtführende Theo Pourchaire leer ausgeht.

DTM-Vizemeister Liam Lawson (Neuseeland/Carlin) hat die Gesamtführung in der Formel 2 erobert.

Der 20 Jahre alte Red-Bull-Junior setzte sich mit dem Sieg beim zweiten Sprintrennen der Saison in Dschidda/Saudi-Arabien an die Spitze des Klassements.

Zum Auftakt in Bahrain hatte Lawson bereits mit den Rängen zwei und drei überzeugt. Der bisherige Gesamtführende Theo Pourchaire (Frankreich/ART) blieb ohne Zähler.

Vips und Hughes komplettieren Podest

Der Este Jüri Vips (Hitech) und der Brite Jake Hughes (Van Amersfoort Racing) komplettierten das Podium in einem unrhythmischen Rennen mit vier Safety-Car-Phasen in nur 20 Runden.

Der türkische Rookie Cem Bölükbasi von Charouz-Team verpasst hingegen die zwei Rennen an diesem Wochenende. Im freien Training am Freitag erlitt der 24-Jährige bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung, am Samstag wurde er für nicht einsatzfähig erklärt.