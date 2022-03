Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand über Rücktritt: "Werde so lange spielen, bis ..."

Zlatan Ibrahimovic ist nie um einen Spruch verlegen. Diesmal antwortet der Schwede frech, als es um sein mögliches Karriereende geht. Ibrahimovic stimmt danach aber auch nachdenklichere Töne an.

Der 40-jährige Schwede, der aktuell mit seinem Nationalteam um die Teilnahme an der WM in Katar kämpft , sprach im Interview mit UEFA.com unter anderem über seine Zukunft.

Dabei sagte Ibrahimovic: „Ich will so lange spielen, wie ich kann. Die Wahrheit ist - ich werde so lange spielen, bis ich jemanden sehe, der besser als ich ist. Daher spiele ich immer noch.“