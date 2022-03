BVB-Handballerinnen mit historischer Chance in der Champions League

Was den Fußballern nicht geglückt ist, wollen nun die Handballerinnen des BVB schaffen: einen Coup in der Champions League. Die Chance hat historisches Ausmaß.

In einem via Social Media verbreiteten Video der BVB-Damen wirbt der Superstar der Bundesliga-Fußballer für Unterstützung für das Team - auf Deutsch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Am 2. April steigt das Rückspiel beim französischen Top-Klub. Dann wollen die BVB-Frauen Geschichte schreiben und als erster deutscher Verein ins Final Four der Königsklasse einziehen.

BVB-Handballerinnen schreiben CL-Geschichte

Rostov, Zweiplatzierter in der Gruppenphase, wäre eigentlich für das Viertelfinale gesetzt und Gegner des Siegers zwischen Dortmund und Metz gewesen. Doch das russische Team darf nicht weiter an dem Wettbewerb teilnehmen.

Metz steht in der heimischen Liga mit 19 Siegen aus 19 Partien unangefochten an der Tabellenspitze und wurde in der CL-Gruppe B mit 19 Punkten Dritter.

Metz Favorit im Achtelfinale

Doch vor allem ein Spiel aus der Hinrunde macht Hoffnung: Am 25. September hatten die BVB-Handballerinnen Brest Bretagne - erster Verfolger von Metz in der französischen Division 1 - vor heimischem Publikum mit 30:27 geschlagen.

Was beweist: An guten Tagen können sie also mit den Besten in Europa mithalten.