Nationalmannschaft: Darum lachen die Mitspieler über Christian Günter

Christian Günter hofft auf die WM in Katar mit der Nationalmannschaft. Seine Telefonate im Mannschaftsbus sorgen für Unterhaltung.

Dank Christian Günter wird im Kreise der deutschen Nationalmannschaft weiterhin in högschdem Badisch gesprochen.

Günter: DFB-Stars lachen über meinen Dialekt

Günter, der in Tennenbronn im Schwarzwald aufgewachsen ist, habe noch „viel Kontakt in die Heimat, da schwingt das einfach mit“, sagt er. „Die Jungs lachen hier im Bus immer, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Wenn ich mit meinem Vater rede, dann verstehen sie nicht alles.“

Der sympathische Günter könnte in den beiden Testspielen gegen Israel am heutigen Samstag und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande zu seinem fünften Länderspiel-Einsatz kommen. „Ich weiß noch nicht, ob ich spiele“, sagt der Abwehrspieler. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)