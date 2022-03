Startet Frankfurt-Missverständnis Blanco bei Barcelona durch?

Sogar Dembélé liefert: So hat Xavi Barca wiederbelebt

Fabio Blanco hat Eintracht Frankfurt im Winter in Richtung Barcelona B verlassen. Dort setzt der 18-Jährige erste Akzente. Trainer Xavi schaut beim Talent genau hin.

Fabio Blanco feierte am vergangenen Spieltag einen Befreiungsschlag. Der hochtalentierte Flügelspieler entschied das Duell gegen Cornellá mit einem Doppelpack. Durch den 2:1-Sieg konnte die Zweitvertretung des FC Barcelona wertvolle Punkte im Rennen um den Klassenerhalt sammeln.

Blanco setzt erste Akzente bei Barcelona B

„Das war zweifellos mein erster großer Nachmittag in Barcelona. Ich habe zwei sehr wertvolle Tore erzielt. Jetzt muss ich weitermachen“, zitierte die spanische AS den 18-Jährigen. Trainer Xavi schaut bereits genauer hin, in der kommenden Sommervorbereitung darf Blanco vielleicht schon bei den Profis mittrainieren.