Formel 1 in Saudi-Arabien: Ralf Schumacher verlässt GP nach Raketen-Anschlag

Ralf Schumacher reist nach dem Raketen-Angriff am Rande des Saudi-Arabien-GP ab. Der ehemalige Formel-1-Fahrer hofft, dass er bis zum dritten Training rechtzeitig zurück in München ist.

So ist Sky -Experte Ralf Schumacher, der am Freitag noch beim Großen Preis von Saudi-Arabien vor Ort war, inzwischen auf dem Heimflug nach München. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sorgen um Sicherheit beim Saudi-Arabien-GP

Jemenitische Huthi-Rebellen hatten am Freitagnachmittag in der Nähe der Rennstrecke in Dschidda eine Ölraffinerie angegriffen und damit die Sorgen um die Sicherheit beim Großen Preis von Saudi-Arabien vergrößert.