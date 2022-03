FC Bayern: Matthias Ginter dementiert angeblich fixen Wechsel

Es werde „wohl auch noch ein paar Wochen dauern“, bis er mit einem neuen Verein einig sei, ergänzte Ginter: „Ob In- oder Ausland, ist im Moment ebenfalls offen. Es gibt verschiedene Optionen und ich bin selbst gespannt, welche es am Ende wird.“

Zweifel beim FC Bayern an Matthias Ginter

Nach SPORT1 -Informationen ist Ginter bei Bayern in jedem Fall ein Thema, das klubintern aber kontrovers diskutiert wird : Nicht alle Entscheider an der Säbener Straße sind restlos überzeugt, ob eine Verpflichtung Sinn ergeben würde.

Wegen des bevorstehenden Abgangs von Niklas Süle suchen die München einen Abwehrspieler. „Wenn Niki Süle geht, wird da hinten ein Platz frei. Wir werden deshalb schon was in der Innenverteidigung machen“, kündigte Bayern-Coach Julian Nagelsmann an.