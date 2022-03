Anzeige

WWE SmackDown: Warum diese Show Fan-Ärger um WrestleMania auslöst Diese WWE-Show verursacht Fan-Ärger

Brock Lesnar räumte bei WWE Friday Night SmackDown auf © WWE

Martin Hoffmann

Bei Friday Night SmackDown steigert WWE den WrestleMania-Hype um Brock Lesnar und Roman Reigns - und verursacht mit zwei folgenschweren Ansetzungen Fan-Frust.

Nur noch eine Woche bis zu Tag 1 der Megashow WrestleMania 38 - und die WWE-Fans sind aus unterschiedlichen Gründen in Wallung.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown vergrößerte die Liga nochmals den Hype um das Megaduell zwischen WWE-Champion Brock Lesnar und Universal Champion Roman Reigns. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Größere Aufregung verursachten parallel dazu aber die Ansetzungen für die SmackDown-Episode nächste Woche - denn sie beinhalten Richtungsentscheidungen, die viele Anhänger enttäuschten.

Prominente Gesichter nicht auf der WrestleMania-Card

Die kommende SmackDown-Show wird aus dem American Airlines Center in Dallas ausgetragen, sie ist also Teil des erweiterten WrestleMania-Wochenendes in der texanischen Metropol-Region.

Dieser zuletzt eingebürgerte Usus hat einen Nachteil für die an SmackDown unmittelbar Beteiligten: Wer dort ein Match bestreitet, für den ist üblicherweise kein Platz auf der regulären WrestleMania-Card am Samstag und Sonntag in der NFL-Arena der Dallas Cowboys frei.

Und in dieser Hinsicht haben die nun verkündeten Ansetzungen einige Härtefälle verursacht.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Finn Balor, Damian Priest und Ricochet nur bei der Hype-Show

Ein Großteil des Fan-Ärgers fokussiert sich dabei auf die Andre the Giant Memorial Battle Royal zu Ehren des legendären und früh verstorbenen Rivalen der Ikone Hulk Hogan: An diesem Match nehmen unter anderem der amtierende US Champion Finn Balor und Ex-Titelträger Damian Priest teil - was bedeutet, dass es das länger angedeutete WrestleMania-Match der beiden allem Anschein nach nicht geben wird.

Vor allem der Ärger darüber macht die Battle-Royal-Ankündigung zum unfreiwillig am meisten kommentierten Twitter-Post der SmackDown-Nacht: Viele Anhänger werten die Entscheidung als Schlag ins Gesicht speziell Balors - und als Zeichen geringer Wertschätzung für den früheren Universal Champion.

Für Unmut sorgte auch die Ansetzung eines bei SmackDown kurzfristig aufgebauten Dreikampfs um den Intercontinental Title zwischen Champion Ricochet und den Youngstern Angel (Garza) und Humberto (Carrillo) - die beiden Mitglieder des Teams Los Lotharios besiegten Ricochet in zwei Matches, jeweils mit unfairer Hilfe des anderen.

Infolge dieser Ansetzung haben es nun weder der US noch der Intercontinental Champion auf die Mania-Card geschafft. Eine durchaus folgerichtige Entscheidung mit Blick auf den alles überlagernden Fokus aus das Lesnar-Reigns-Match um die beiden Haupttitel - jedoch eine Enttäuschung für Traditionalisten, mit Blick auf die Jahrzehnte lange Geschichte der beiden Gürtel. Der IC Title - unter anderem auch geprägt vom kürzlich verstorbenen Ex-Rekordchampion „Razor Ramon“ Scott Hall - wurde generell seit einem Jahr nicht mehr bei einer Großveranstaltung verteidigt.

Ein weiteres auffälliges Detail bei den Ansetzungen: 2,20-Meter-Mann Omos, der eigentlich prädestiniert dafür wirkt, fehlt in der André Battle Royal. Für ihn scheint ein Einzelmatch geplant - laut Wrestling Observer soll er kurzfristig gegen den früheren WWE-Champion Bobby Lashley ran, sollte der noch rechtzeitig aus seiner Verletzungspause zurückkommen.

Auch noch auf die Hauptcard rutschen dürfte ein Match zwischen dem durch Big Es schwere Nackenverletzung dezimierten Team The New Day und der Gruppierung um Sheamus: Bei SmackDown kehrte der zuletzt ebenfalls verletzte „King“ Xavier Woods aus seiner Pause zurück und fertigte Sheamus-Kumpan Ridge Holland ab.

Brock Lesnar und Roman Reigns steigern den Hype

Der eigentliche Hauptteil der Show aus dem New Yorker Barclays Center kreiste wie erwartet um die Fehde zwischen Reigns und Lesnar, der verspätete Rache für die blutige Attacke Reigns‘ bei einer Liveshow in derselben Stadt rächte.

Lesnar besetzte zu Beginn der Show Reigns‘ Umkleidekabine und trieb dort Unfug - was Reigns eine Woche nach Lesnars Gabelstapler-Attacke auf ihn weiter auf die Palme brachte.

Am Ende der Show kam Reigns zum Ring und hielt wie üblich eine selbstbewusste Ansprache. Unter dem Jubel der Fans rückte Lesnar dann durchs Publikum an. Eine Reihe von Security-Guards hielten ihn davon ab, zu Reigns vorzustoßen, als Entschädigung verprügelte Lesnar die Sicherheitsleute und zerstörte einen Teil des Ringinventars.

Lesnar posierte am Ende der Show für die Fans - die vor WrestleMania noch einen Nachschlag bekommen werden: Sowohl Lesnar als auch Reigns sind auch für die Montagsshow Monday Night RAW angekündigt.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 25. März 2022:

Shinsuke Nakamura besiegt Jimmy Uso

King Woods besiegt Ridge Holland

Non Title Match: Angel besiegt Ricochet

Non Title Match: Humberto besiegt Ricochet