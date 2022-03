Tennis, ATP-Turnier: Oscar Otte scheitert in Miami an Gael Monfils in Runde zwei

Oscar Otte fliegt beim ATP-Masters in Miami in der zweiten Runde raus. Der Kölner unterliegt dem Franzosen Gael Monfils - und lässt dabei sogar Satzbälle liegen.

Tennisprofi Oscar Otte ist beim ATP-Masters in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden.

Otte war bereits in der Vorwoche in Indian Wells in der zweiten Runde gescheitert.