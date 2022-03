Anzeige

BVB: Was von den Haaland-Millionen wirklich bei Borussia Dortmund hängen bleibt Was BVB für Haaland bekommt

Haaland zu Man City? "So ein Spieler passt in jede Mannschaft"

Der kommende Haaland-Deal wird in Deutschland alles in den Schatten stellen. SPORT1 verrät, wieviel von den 75 Millionen Euro an Ablöse beim BVB tatsächlich ankommen.,

Der Abschied von Erling Haaland aus Dortmund ist noch immer nicht offiziell, doch hinter vorgehaltener Hand glaubt beim BVB kaum noch jemand an einen Verbleib des Superstars.

Die Dortmunder Seite will schnellstmöglich Klarheit, während die Zeit beim 21-Jährigen nicht drängt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Real Madrid und Manchester City sind noch im Rennen - der FC Barcelona ist dagegen raus.

Gesamtpaket von 300 Millionen Euro

Schon jetzt ist klar: Der Haaland-Deal wird zumindest in Deutschland alle Dimensionen sprengen: Nach SPORT1-Informationen kostet das Gesamtpaket, welches gestemmt werden muss, um den Norweger zu bekommen, rund 300 Millionen Euro.

Alleine an Gehalt müssen Real oder ManCity gut 175 Mio. für fünf Jahre rechnen. Dazu kommen noch zwischen 40 und 50 Millionen Euro an Provisionen und „Signing Fees“ hinzu, die in die Taschen von Haalands Vater Alfie und Star-Berater Mino Raiola fließen.

Dem BVB bleiben 50 Millionen vom Haaland-Deal

Auch für die Borussia wird der Deal fraglos lukrativ - allerdings weit weniger, als man auf den ersten Blick vielleicht glauben mag, wie die SPORT1-Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ enthüllen.

Von den 75 Millionen Euro, die in der Ausstiegsklausel verankert sind (und die bis auf 90 Millionen steigen können), würden bei den Westfalen „nur“ etwa 50 Millionen Euro ankommen.

Den Rest teilen sich Raiola (zehn Millionen Euro), sowie die Ex-Klubs von Haaland (Red Bull Salzburg, Molde FC und Bryne FC), die per Weiterverkaufsklausel mitverdienen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zudem erhält die Borussia die Summer nicht auf einen Schlag, sondern branchenüblich in Raten.

Dort war Haaland nach seinem Comeback nach knapp zweimonatiger Verletzungspause zuletzt dreimal ohne Treffer geblieben.

