Frankreich mit Last-Minute-Sieg gegen die Elfenbeinküste

Weltmeister Frankreich hat in seinem ersten Länderspiel des Jahres in letzter Sekunde einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps bezwang am Freitag in Marseille die Elfenbeinküste mit 2:1 (1:1). Aurelien Tchouameni (90.+3) gelang unmittelbar vor dem Schlusspfiff der Siegtreffer.