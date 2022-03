NFL: Der Tyreek-Hill-Deal und seine Folgen für die Chiefs und Dolphins

In einer an Trade-Coups reichen Offseason sticht der Wechsel von Tyreek Hill noch einmal heraus. Der Wide Receiver, der mit den Chiefs 2020 Super-Bowl-Sieger wurde, schließt sich den Miami Dolphins an und wird zum bestbezahlten Wide Receiver der NFL-Geschichte. (BERICHT: Hat sich Superstar verzockt?)

Tyreek Hill lehnt Chiefs-Angebot ab

Da „Cheetah“ das Angebot jedoch ablehnte, gaben die Chiefs ihren Superstar frei und warteten auf Angebote. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sollen auch die New York Jets ein ernstzunehmender Interessent gewesen sein, aber schlussendlich machten die Dolphins das Rennen, was dem Team um Patrick Mahomes immerhin drei Picks für diesen Draft (1., 2. und 4. Runde) sowie zwei weitere Picks im Draft 2023 (4. und 6. Runde) einbrachte.

Chiefs-Offensiv-Trio ist gesprengt

Auf der anderen Seite verlieren sie Mahomes‘ Lieblingsanspielstation in der Tiefe und das gefürchtete Offensiv-Trio Mahomes, Hill und Travis Kelce ist gesprengt. Während Kelce auf der Mittel-Distanz und in der Mitte des Feldes attackierte, war Hill für die tiefen Fänge zuständig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Post-Hill-Ära hat also schon begonnen, als dieser noch für die Chiefs auf dem Feld stand. Mit den vorhandenen Picks ist es auch möglich, den Umbruch weiter voranzutreiben. Allerdings wird noch ein namhafter Ersatz organisiert werden müssen, um das entstandene Loch in der Offense zu stopfen. Dass die Chiefs zuvor bereits ihren zweitbesten Wide Receiver DeMarcus Robinson verloren hatten, macht die Sache nicht einfacher. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Miami Dolphins wie die San Francisco 49ers?

In diesem Fall freuen sich die Miami Dolphins und besonders Tua Tagovailoa. Zwar ist der Quarterback bislang eher für seine kurzen Pässe bekannt, allerdings hatte der Dolphins-Spielmacher in der Vergangenheit auch nicht die passenden Anlaufstellen für tiefe Pässe.

Mit Hill und Raheem Mostert haben die Dolphins den wohl schnellsten und zweitschnellsten Spieler der Liga in ihren Reihen und setzen so voll auf die Tugenden von 49ers-Coach Kyle Shanahan: Schnelligkeit und Potenzial nach dem Catch. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Nun muss Tagovailoa liefern

Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass Tagovailoa in der kommenden Spielzeit keine Ausreden mehr hat, da ihm so ziemlich alle Wünsche erfüllt wurden. Er hat ein großartiges Receiver-Korps und ein Running-Back-Trio um Mostert, Chase Edmonds und Myles Gaskin, in dem jeder in der Lage ist, die Verantwortung in einem Lauf-Angriff zu tragen. Dazu hat er einen offensiv denkenden Head Coach.