Rüpel-Problem im Tennis: Härtere Strafen für Zverev, Brooksby und Co. nötig?

Ein gefährlicher Schlägerwurf des US-Amerikaners Jenson Brooksby heizt die Diskussionen wieder an: Muss die ATP stärker gegen Unsportlichkeiten vorgehen?

Der US-amerikanische Tennisspieler hatte ihm mit einem gefährlichen Schlägerwurf einen Schrecken eingejagt und erneut eine Diskussion angefacht, die seit Alexander Zverevs Ausraster in Acapulco schwelt: Kommen die rücksichtslosen Stars mit ihren Fehltritten zu leicht davon?

Erst hatte Zverev mit seiner wilde Attacke gegen den Schiedsrichterstuhl im Februar für Kopfschütteln tesorgt, dann zwang Nick Kyrgios in der vergangenen Woche einen Balljungen , in Deckung zu gehen.

Und nun also also Brooksby, der mit seinem Schlägerwurf beim Masters in Miami einen Balljungen leicht traf.