Erlösender Auftaktsieg in Miami: Zverev ringt Coric nieder

Alexander Zverev erreicht in Miami die nächste Runde © AFP/GETTY IMAGES/SID/HARRY HOW

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters in Miami zurück in die Erfolgsspur gekämpft.

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Masters in Miami zurück in die Erfolgsspur gekämpft.

Der 24 Jahre alte Hamburger gewann am Freitag sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Borna Coric mit 6:4, 3:6, 6:3, in der dritten Runde trifft er nun auf Grigor Dimitrow (Bulgarien/Nr. 26) oder Mackenzie McDonald (USA). Zverev, an Nummer zwei gesetzt, hatte in der ersten Runde von einem Freilos profitiert.