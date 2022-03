VBL: Modus, Teilnehmer, Preisgeld - das Grand Final heute auf SPORT1 im Free-TV & Stream

Am Wochenende kämpfen die besten Teams der Virtual Bundesliga LIVE auf SPORT1 um den Titel - die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Final-Turnier in FIFA 22.

Nun wird es ernst: Am Wochenende wird das Grand Final der VBL Club Championship by bevestor zum ersten Mal als Offline-Event ausgetragen.

Aber was passiert genau? Wer wird sich zum Meister krönen? Die wichtigsten Infos zum Final-Turnier in FIFA 22.

VBL Grand Final: Wie läuft der Wettbewerb ab?

Am Samstag startet das Grand Final in die Gruppenphase. Die Mannschaften werden in zwei Vierergruppen aufgeteilt und treten jeweils in zwei Einzelmatches, gefolgt von einem Zwei gegen Zwei, gegeneinander an.