SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ: SK Gaming und Mercedes-Benz luden zum spannenden FIFA-Wettbewerb in Köln ein © Mercedes-Benz/SK Gaming

Florian Merz

Nach zahlreichen Vorentscheidungen und unterhaltsamen Duellen war es am Wochenende des 12.und 13. März soweit: Mercedes-Benz und SK Gaming veranstalteten den diesjährigen SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ in FIFA 22.

Auch 2022 hält Corona die Welt in Atem und zwingt vermeintliche LAN-Events weiter auf Onlinevarianten zurückzugreifen. Dass es jedoch auch anders geht, haben vor wenigen Tagen SK Gaming und Mercedes-Benz mit dem SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ gezeigt. Zahlreiche FIFA-Profis, Content Creator, verschiedenste Mitglieder der FIFA-Community sowie Mercedes-Benz-Azubis und Szene-Newcomer duellierten sich am 12. und 13. März auf dem Twitch-Kanal von SK-Gaming-Mitglied Tim „Tim Latka“ Schwartmann um ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro, worüber sich am Ende insbesondere ein Leverkusener freuen durfte, der als Erstplatzierter 1500 Euro erhielt.

Ein Zusammenspiel aus Profis, Content Creator, FIFA-Community und Mercedes-Benz Azubis

Der SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ bot eine bunte Mischung aus berühmten Gesichtern und bis dato unbekannten Talenten. Schon Wochen vor dem großen Finale gab es diverse Ausscheidungsturniere in Form von Qualifier. Zusätzlich stand es allen Auszubildenden von Mercedes-Benz frei, sich in einem eigenen internen Ausscheidungswettbewerb für die Endrunde zu qualifizieren.

Natürlich darf es dabei auch nicht an bekannter FIFA-Prominenz fehlen. Nebst zahlreichen Content Creator gaben sich auch bekannte Profis und VBL-Spieler die Ehre. Neben SK-Gaming-Creator Tim „Tim Latka“ Schwartmann zählten auch Anton „ViscaBarca“ Rinas, Erné „Erné“ Embeli, Niklas „NiklasNeo“ Noerenberg, Antonijo „IamTabak“ Tabak und Jonas „Pain“ Sawera zu den Teilnehmern. Auf Seiten der Profis nahm neben Bayer-04-Profi Furkan „Furky“ Kayacik auch der ehemalige Virtual-Bundesliga-Einzelgewinner Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos, der mittlerweile für den 1. FC Köln zum Gamepad greift, an dem Event teil.

Spannung bis zuletzt: Furkan „Furky“ Kayacik gegen Mert“iMertAL“Altintop

Es sah für den Gastgeber und den ehemaligen Bundesligameister zunächst sehr gut aus. Sowohl „Tim Latka“ als auch „TheStrxngeR“ schafften es in die Runde der letzten Vier einzuziehen, mussten sich aber schlussendlich den jeweiligen Gegnern geschlagen geben: „Tim Latka“ verlor gegen Mert“iMertAL“Altintop während „TheStrxngeR“ gegenüber Furkan „Furky“ Kayacik das Nachsehen hatte. Entsprechend standen sich im Endspiel Mert“iMertAL“Altintop und Furkan „Furky“ Kayacik gegenüber.

All dieses wurde, wie alle Endrundenspiele zuvor, in Köln unter strengen Hygienemaßnahmen ausgefochten.

Das Finale entwickelte sich zunächst zu einer wahren Zerreißprobe für beide Teilnehmer, an deren Ende Furkan „Furky“ Kayacik das glücklichere Händchen bewies und den Sieg erringen konnte. Beim SK Gaming eJuniorCup - powered by Mercedes-EQ stand jedoch nicht ausschließlich der sportliche Wettkampf im Fokus. Dieser bildete das passende Umfeld, in dem sich Profis, Content Creator, Mercedes-Benz-Azubis und die FIFA-Community auf Augenhöhe begegnen konnten, um gemeinsam ein paar unterhaltsame Stunden an der Konsole zu verbringen.