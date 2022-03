Triple H beendet aktive WWE-Karriere - und bricht Schweigen über Herz-Drama

Triple H: „Ich werde nie mehr wrestlen“

In einem Interview mit ESPN erklärte Levesque, dass die Herzprobleme im September 2021 infolge einer Lungenentzündung aufgetreten wären (ob er Corona hatte, sagte er dabei nicht). Er hätte Blut gespuckt und in die Notaufnahme gemusst, dort seien schwere Störungen seiner Herzfunktion festgestellt worden.

In den Ring werde er nicht mehr steigen, erklärte der 52-Jährige, der bis 2019 noch in unregelmäßigen Abständen Matches bestritten hatte: „Ich bin fertig mit den Ringauftritten. Ich werde nie mehr wrestlen.“

Bei WWE verlor Levesque zuletzt an Einfluss

Große Fehden mit zahlreichen Topstars

Der zunächst als Hunter Hearst Helmsley antretenden Triple H hielt 14 World Title bei WWE und prägte die Liga vor allem als „Top Heel“, als Oberbösewicht - eine Rolle, in der er sich so lange an der Spitze der Liga hielt wie niemand vor ihm.

Triple H bestritt große Fehde gegen Topstars verschiedener Generationen, von The Rock und Stone Cold Steve Austin über John Cena, Randy Orton und Batista bis zu den heutigen Liga-Aushängeschildern Roman Reigns und Brock Lesnar. In besonderer Erinnerung sind auch seine großen WrestleMania-Matches gegen den Undertaker 2001, 2011 und 2012.

Als Teil der legendären Gruppierung D-Generation X - die er zusammen mit seinem guten Freund Shawn Michaels und seiner früh verstorbenen Ex-Lebensgefährtin Chyna begründete - zog Triple H 2019 in die Hall of Fame ein. Seit seinem Herz-Drama hatte sich Triple H weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgemeldet und sich nur noch selten geäußert, zuletzt zum Tod seines Freundes „Razor Ramon“ Scott Hall.

Zwei Jahre nach dem Karriere-Ende des Taker, der in einer Woche selbst in die Hall of Fame einzieht, verliert WWE in Triple H den letzten noch aktiven Topstar der Attitude Era, der Boomzeit der Liga um die Jahrtausendwende.