WM: Aleksander Trajkovski - der nordmazedonische Italien-Schocker

Ausgerechnet an jenem Ort, an dem er seine längste Vereinszeit als Profi verbracht hat. Beim US Palermo (heute Palermo FC) spielte der Offensivspieler vier Jahre lang und absolvierte für die Sizilianer 113 Pflichtspiele. Dabei erzielte der 29-Jährige 20 Tore und gab zusätzlich 16 Vorlagen.

In der Jugend bei Chelsea

Nach seiner Zeit in Italien (2015 – 2019) wechselte der Nordmazedonier nach Mallorca und spielte zwei Jahre für den dort ansässigen RCD. Über eine Leihe zu Aalborg BK landete Trajkovski in der vergangenen Winterpause bei Al-Fayha am Persischen Golf in Saudi-Arabien.