FIFA 22: EA Sports sperrt Spieler aus Russland und Belarus

EA Sports reagiert erneut auf den Krieg in der Ukraine und ergreift noch drastischere Maßnahmen. Russische und belarussische FIFA-Profis sowie Teams werden für die Global Series gesperrt.

Die kompetitive FIFA-Saison ist gerade einmal zur Hälfte vorbei und die großen Entscheidungen stehen eigentlich noch aus. Doch für Teams und Spieler aus Russland sowie Belarus findet sie ein jähes Ende. Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine hat EA Sports weitere Konsequenzen gezogen und Profis, Vereine sowie die virtuelle „Sbornaja“, die in der FIFAe Nations Series angetreten ist, für die verbleibenden Events der Global Series gesperrt.

EA Sports steht hinter der Ukraine

Ganz egal, ob Weltmeisterschaft der Einzelspieler oder Teamwettbewerbe auf Klub- und Länderebene, die großen Turniere werden in FIFA 22 ohne die Möglichkeit einer zukünftigen Beteiligung stattfinden. Wer sich zum aktuellen Zeitpunkt in einem der beiden Länder aufhält, schaut ab sofort in die Röhre. Einen ähnlichen, wenngleich weniger drastischen Schritt waren zuvor bereits die ESL oder auch BLAST Premier gegangen.