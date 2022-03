Italien-Legende Altobelli kritisiert Nationalmannschaft nach WM-Aus gegen Nordmazedonien

Das Aus kam ohne Vorwarnung. Noch nie hatte Italiens Nationalmannschaft ein Heimspiel in der WM-Qualifikation verloren. Die Premiere in der 60. Partie, das 0:1 gegen Nordmazedonien im Halbfinale der WM-Playoffs, beerdigte die Titelträume des Europameisters daher so abrupt wie unerwartet. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Sommer wird zum Schreckgespenst Italiens

Beim 0:0 bei den Eidgenossen hatte Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommer einen Elfmeter von Jorginho pariert. Im Rückspiel gelang ihm dasselbe Kunststück in der 90. Minute beim Stand von 2:2. Die Schweizer entschieden die WM-Qualifikationsgruppe C schließlich für sich.

Altobelli: Probleme auch auf Klubebene

Es muss sich also was ändern, aber was? Altobelli hätte eine Idee: „Der Verband muss dringend andere Trainertypen ausbilden.“ Roberto Mancini, so der Subtext, sollte seinen Posten räumen.