CS:GO-Megastar shox verrät Hintergründe zu seinem Wechsel

Der französischer CS:GO-Profi Richard „shox“ Papillon will der Welt zeigen, dass man auch mit 30 Jahren noch zu den Top-Performern in Counter-Strike zählen kann.

Richard „shox“ Papillon wechselte zu Saisonbeginn 2022 nach Nordamerika, um für Team Liquid zu spielen. Es war einer kontroverstesten Transfers der Vorsaison, weil shox seit seinem Karrierebeginn 2006 ausschließlich für französische Organisationen spielte. In einem aktuellen Interview verrät der CS:GO-Star, was hinter dem Wechsel steckte.

shox über den Bruch mit Vitality

„Als Vitality mir sagte, dass ich 2022 nicht Teil des Teams sein würde, habe ich mich selbst auf den Transfermarkt gesetzt“, erklärt der 30-Jährige. Er hätte nun die Wahl gehabt, in Frankreich zu bleiben und zu einem schwächeren Team zu wechseln, oder in eine andere Region zu ziehen und weiter auf Top-Niveau zu spielen. Von vorne zu beginnen und sich wieder auf Top-Niveau hochzuarbeiten, kam für den Rifler aber nicht in Frage.