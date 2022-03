DFB: Überraschende Nominierung von Anton Stach zur Nationalmannschaft! Heidel nicht überrascht

Im Auto: So kurios verlief Stachs Gespräch mit Flick

Die Karriere von Anton Stach hat in den vergangenen zwei Jahren einen unfassbaren Verlauf genommen. Nach der erstmaligen Nominierung für das DFB-Team brach beim FSV Mainz 05 Jubel aus.

„Dass Anton Stach dabei ist, ist sicherlich eine Überraschung. Er hat in Mainz seine Sache sehr gut gemacht. Anton ist noch nicht ganz ausgereift und hat noch Luft nach oben. Aber wir wollen sehen, was für Potenzial er uns anbietet. Er hat Qualitäten, die wir gebrauchen können.“

Bundestrainer Hansi Flick hat bei seiner Nominierung Kreativität und einen gewissen Mut bewiesen. Trotz guter Leistungen bei Mainz 05 war Anton Stach bislang noch nicht bundesweit in den Schlagzeilen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Burkardt: „Haben alle gejubelt, als Stach in die Kabine kam“

Das hat sich am 18. März 2022 geändert. Plötzlich ist der Fokus ein ganz anderer, das mediale Interesse am Spieler Stach groß.

Mitspieler Jonathan Burkardt freut sich bei SPORT1 sehr über dessen Werdegang: „Er hat hervorragende Leistungen gezeigt. Anton ist ein netter Kerl, ein guter Typ. Wir haben alle gejubelt, als er in die Kabine kam.“ Für Mainz 05 sei es eine große Sache, „einen A-Nationalspieler zu haben“. Nach Manuel Friedrich, André Schürrle, Lewis Holtby und Nicolai Müller ist Stach der fünfte Spieler, der in seiner Zeit in Mainz für Deutschland berufen wird.