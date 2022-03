U21-EM, Qualifikation: Deutschland gegen Lettland Live im TV, Stream, Ticker

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft stehen wichtige Spiele auf dem Programm. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo muss in der entscheidenden Phase der Qualifikation zur U21-EM 2023 alles geben, um den Traum von einem Ticket für die Endrunde am Leben zu erhalten.

Die deutsche Auswahl liegt punktgleich mit Israel an der Spitze der Gruppe, mit zwei Zählern Abstand rangieren die Polen dahinter. Ein EM-Ticket lösen aber nur der Gruppensieger und das beste Team von neun Zweiten. Alle übrigen zweitplatzierten Mannschaften müssen in die Playoffs.

U21 braucht Sieg in EM-Quali

Los geht die Mission am Freitagabend in Aachen mit dem Spiel gegen Lettland ( U21-EM-Quali: Deutschland - Lettland, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER ).

Einfach wird die Begegnung aber keineswegs - und das vor allem aus einem Grund. So hat Trainer Di Salvo mit massiven Personalproblemen zu kämpfen. Insgesamt acht Ausfälle muss der 42-Jährige verkraften, mehrfach musste er Akteure nachnominieren.

Bereits am vergangenen Montag erklärte er in einer Online-Medienrunde: „Die letzten Tage waren schon extrem, weil minütlich ein Anruf von einem Spieler oder von einem Verein kam, dass was passiert ist.“ Besser geworden ist die Situation seitdem nicht.