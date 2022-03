Angriffskrieg Russlands zwingt Team Spirit zum Umzug

Dota 2 Weltmeister zieht nach Belgrad

Team Spirit, eine renommierte Adresse im internationalen eSports, hat die aus ihrer Sicht „einzig richtige Entscheidung“ getroffen und wird in die serbische Hauptstadt umziehen. In der offiziellen Mitteilung heißt es: „Die derzeitigen Events zwingen uns, unsere Expansionspläne in Moskau aufzugeben und mit Mitarbeitern sowie Spielern nach Belgrad umzuziehen“.

Derzeit unterhält die Organisation professionelle Teams in Dota 2, CS:GO, League of Legends und Hearthstone. Für weltweites Aufsehen sorgte ihr Überraschungssieg bei der Dota 2 Weltmeisterschaft im letzten Jahr, bei der sie über 18 Millionen US-Dollar gewannen. Es war das höchste Preisgeld, welches es je im eSports zu gewinnen gab.

„Die Zugänglichkeit hat den eSports seit jeher einzigartig gemacht. Wo auch immer du lebst, was auch immer du tust, was auch immer du glaubst - die Tür in den eSports stand Dir immer offen. Und dennoch, alles ist im Wandel, und eine dieser Änderungen ist die Situation zwischen Russland und der Ukraine, wo viele unserer Mitarbeiter und Spieler herkommen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.