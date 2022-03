eSport: Heidenheim fürchtet RB Leipzig - VBL-Finale LIVE im TV auf SPORT1

Titelverteidiger 1. FC Heidenheim geht demütig in das Finale der VBL Club Championship.

„Natürlich sind alle Gegner stark besetzt, aber wenn es ein Team gibt, das wir fürchten, dann auf jeden Fall RB Leipzig“, sagte Heidenheims eSportler Deniel „Denii_10″ Mutic vor dem anstehenden Final-Wochenende in Köln: „Für mich sind sie der Favorit auf den Titel.“

Am Samstag und Sonntag (LIVE im TV auf SPORT1) wird in der Domstadt der Klub-Meister in FIFA 22 ausgespielt.