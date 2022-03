Anzeige

Nationalmannschaft: Pressekonferenz mit Flick und Gündogan zum Nachlesen Özil? „Ich finde es traurig“

Bundesliga-Rückkehr? Das sagt DFB-Comebacker Weigl

SPORT1

Bundestrainer Hansi Flick steht den Journalisten Rede und Antwort vor dem Länderspiel gegen Israel. Aber auch das Aus der Italiener und Mesut Özil kommen zur Sprache.

Am Samstag geht die Winterpause auch für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu Ende.

Mit dem Testspiel gegen Israel in Sinsheim (20.45 Uhr im LIVETICKER) beginnt gleichzeitig schon die Vorbereitung auf die WM in Katar im November und Dezember. (BERICHT: Diese DFB-Spieler müssen nun liefern)

Anzeige

Bundestrainer Hansi Flick gab auf der Pressenkonferenz vor dem Spiel Einblick in eine mögliche Startaufstellung. Zudem äußerte er sich zum Italien-Aus und der Suspendierung von Mesut Özil bei Fenerbahce.

Die Pressekonferenz mit Bundestrainer Hansi Flick und Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan zum Nachlesen.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Bis zum nächsten Mal.

+++ Flick über Israel +++

„Israel hat gezeigt, dass sie auch in Sachen Nachwuchs eine sehr gute Entwicklung gemacht haben. Die U21 ist in der Tabelle vor uns. In den vergangenen Monaten ist dort einiges auf dem Trainerstuhl passiert. Wir kennen Dabbur aus der Bundesliga, ein sehr guter Wandspieler, immer torgefährlich. Ich habe ihn in meiner Comunio-Mannschaft, leider macht er zu wenig Punkte. Damit muss er nicht gleich morgen anfangen.“

+++ Flick über die Kadergröße +++

„Wir fliegen am 31. in Richtung Katar. Da werden die Trainer vor Ort sein und die FIFA wird sagen, wie sich sich das vorstellt. Ein 26er-Kader ist aus meiner Sicht immer einfacher. Ich lasse mich überraschen, da haben wir wenig Einfluss.“

+++ Flick über Musiala +++

„Jamal ist ein sehr intelligenter Spieler. Er ist auch geschickt im Ballgewinn. Seine Dynamik, die er mitnimmt, wenn er angespielt wird, ist fantastisch. Er kann auf der Sechs spielen, kann aber auch in der Offensive für Gefahr sorgen. Er hat morgen eine große Chance, von Anfang an zu spielen.“

+++ Flick über Werner +++

„Timo hat Chancen, zu starten.“

Anzeige

+++ Flick über das Pärchen Weigl/Gündogan +++

„Ilkay spielt, alles andere werden wir im Abschlusstraining sehen.“

+++ Flick über Weigl und Dahoud +++

„Es ist wichtig Spieler zu haben, die die Positionierung kennen. Dahoud hat sich sehr gut verkauft. Es ist kein Wettkampf zwischen den beiden.“

„Julian ist klar in seinen Aktionen, deshalb hat er in der Bundesliga lange hervorragend Fußball gespielt.“

+++ Flick über die WM-Kandidaten +++

„Alle Spieler haben einen Heimatverein. Da können sie auch auf sich aufmerksam machen. Es ist wichtig, dass wir Spieler mitnehmen, die die mentale Entwicklung machen, bei solchen Spielen ihre Leistung abzurufen. Wir gucken auch, wer Qualitäten hat, die für unser Team wichtig sind. Wir haben noch einige wichtige Spiele, die uns herausfordern. Aber es ist auch so, dass alle noch acht Monate Zeit haben, in ihren Vereinen zu zeigen, dass sie hier bei uns in der Mannschaft spielen wollen.“

+++ Flick über das Italien-Aus +++

„Wir haben immer Respekt vor dem Gegner, ich denke, dass Italien das auch hatte. Dieses Spiel zeigt, wie der Fußball ist. Sie sind Europameister geworden. Gegen Nordmazedonien waren die Italiener überlegen, doch der Gegner hatte das Quäntchen Glück. Ich bin froh, dass wir direkt qualifiziert waren. In diesen Entscheidungsspielen ist es nicht immer ganz so einfach. Wir haben viele italienische Freunde, da tut es mir schon leid. Im Fußball geht es aber um Ergebnisse.“

+++ Flick über Rüdiger +++

„Ich bin total happy, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben. Er ist der schnellste Spieler in der Premier League. So einen Speed zu haben, ist immer gut. Über seine Qualität als Verteidiger brauchen wir nicht zu diskutieren. Für mich ist wichtig, dass er diese Entwicklung weitergeht und der Mannschaft hilft. Er will Erfolg haben und das tut unser Mannschaft sehr gut.“

+++ Flick über junge Spieler +++

„Mir ist der Austausch mit den Trainern enorm wichtig. Man macht sich einen Bild und treffen die Entscheidung, ihn mit dazuzunehmen - unabhängig davon, bei welchem Verein er spielt.“

+++ Flick über Schlotterbeck +++

„Manchmal ist er einen Tick bequem. Er will immer den Ball haben, agiert sehr selbstbewusst. Auch gegen den Ball verteidigt er sehr hoch. Manchmal nimmt er sich einen Tick raus. Daran arbeiten wird und arbeitet auch Christian Streich. Er macht eine gute Entwicklung. Ich hoffe, dass wir den deutschen jungen Spielern noch mehr Möglichkeiten geben, auf Einsatzzeiten zu kommen. Man sieht es auch an Anton Stach, was er in Mainz für eine Entwicklung genommen hat.“

Anzeige

+++ Flick über Kimmich +++

„Es gibt nichts Neues. Er wäre gerne hier, ich verstehe ihn aber auch. Eine Geburt ist etwas Besonderes. Wir sind in engem Austausch.“

+++ Flick über die Startaufstellung +++

„Nico (Schlotterbeck) wird spielen. Im Tor stehen Marc (Ter Stegen) und Kevin (Trapp) jeweils eine Halbzeit.“

+++ Flick über Özil +++

„Ich habe aktuell keinen Kontakt. Ich finde es traurig. Mesut war einer der herausragenden Spieler. Es ist schade, welche Entwicklung es jetzt genommen hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

+++ Flick über das Spiel und das WM-Jahr +++

„Es ist in der aktuellen Zeit nicht so einfach, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Mit dem Spiel gegen Israel beginnt das WM-Jahr. Spiele gegen Israel sind immer etwas Besonderes. Das Verhältnis dieser beiden Nationen ist von Freundschaft und Verbundenheit geprägt, mit dem Respekt der Geschichte. Ich freue mich auf das erste Spiel in diesem wichtigen Jahr 2022.“

+++ Gündogan geht, Flick kommt +++

+++ Gündogan über Havertz und Werner +++

„Kai hat gerade eine ziemlich gute Phase, hat in den vergangenen Wochen richtig gut gespielt. Timo war lange verletzt, ist gerade wieder dabei, seine Form zu finden. Beide können auf sehr hohem Niveau agieren und für uns sehr wichtig sein.“

+++ Gündogan über seine Zukunft beim DFB +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Ich weiß es nicht. Ich konzentriere mich auf Katar und versuche alles, dort erfolgreich zu sein. Danach schauen wir weiter. Solange ich es in mir habe, sehe ich keinen Grund, etwas zu ändern. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit.“

+++ Gündogan über Musiala +++

„Er ist ein unglaublicher Fußballer mit technischen Fähigkeiten, die nicht viele in seinem Alter haben. Natürlich kann er auch im Zentrum spielen. Mich hat es auch überrascht, dass ich ihn bei Bayern in einer eher defensiveren Rolle gesehen habe. Er bringt alle technischen Fähigkeiten mit, dort zu spielen. Er kann für uns extrem wichtig werden.“

+++ Gündogan über Haaland und City +++

„Es fällt mittlerweile schwer zu sagen, ob ein Stürmer zu unserer Mannschaft passt, da wir lange ohne gespielt haben. So ein Spieler würde in ziemlich jede Mannschaft passen.“

Anzeige

+++ Gündogan über das Italien-Aus +++

„Für uns war es ziemlich überraschend. Wir wussten, wie unangenehm Nordmazedonien ist, sie haben uns ja geschlagen. Rechnen konnte man damit aber nicht. Es zeigt, dass das Level immer höher wird, auch bei den Underdogs. Darauf muss man eingestellt sein.“

+++ Gündogan über seine Rolle gegen Israel +++

„Ich versuche immer, auf dem Platz mit Leistung voranzugehen. Das entspricht eher meinem Naturell, als lautstark voranzugehen. Ich werde es tun, wenn es nötig ist.“

„Grundsätzlich fühlt man sich immer dort wohl, wo man in den letzten Wochen gespielt hat. Da ich bei City offensiver Spiele, fühle ich mich da natürlich wohler.“

„Ich möchte Verantwortung übernehmen, um meine Mitspieler zu Höchstleistungen anzuspornen.“

+++ Gündogan über Chelsea +++

„Man tauscht sich immer aus und versucht zu erfahren, was in den anderen Teams los ist. Darüber unterhält man sich am Essenstisch oder im Zimmer. Es ist immer gut, seinen eigenen Horizont zu erweitern.“

+++ Gündogan über den Stellenwert der Testspiele +++

„Man muss es so ernst angehen, wie man es bei einem Turnier machen würde. In den Monaten davor wird die Basis gelegt. Das ist extrem wichtig. Im Turnier selbst muss man ein gewisses Momentum erzielen. Die Kombination aus beidem kann dafür sorgen, dass man ein richtig gutes Turnier spielen kann.“

+++ Gündogan über die Entwicklung unter Flick +++

„Wir haben im Sommer die Möglichkeit bekommen, einen neuen Schwung hineinzubringen. Ich glaube, dass wir die Zeit gut genutzt haben und auf einem guten Weg sind. Diesen wollen wir natürlich weiter führen. Wir haben tolle Spieler mit viel Potenzial, dazu viele Erfahrene.“

+++ Gündogan über Özil +++

„Ich habe es über einen gemeinsamen Freund erfahren. Ich weiß nicht näher, worum es geht. Mit Mesut habe ich seit mehreren Monaten keinen Kontakt mehr gehabt.“

Anzeige

+++ Gündogan über ein Gespräch mit Flick im Training +++

„Wir haben uns über Details unterhalten. Es war ein Austausch über taktische Dinge. Es war ein kurzer Smalltalk.“

+++ Gündogan über das Spiel gegen Israel und den Ausblick auf die WM +++

„Die Vorfreude auf das Jahr ist sehr groß. Israel ist jung und motiviert und wird guten Fußball spielen. Auch Amsterdam wird ein richtiger Test. Wir wollen so gut es geht in das Jahr starten.“

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.

+++ Italien wieder nicht dabei +++

Zum zweiten Mal hintereinander verpasst Italien durch die 0:1-Niederlage gegen Nordmazedonien eine WM-Endrunde. Und das als aktueller Europameister. Mal sehen, ob sich Flick dazu äußert.

+++ Sieben Siege in Folge +++

Die Nationalmannschaft hat seit der Niederlage im EM-Achtelfinale gegen England Ende Juni letzten Jahres alle sieben Spiele in der WM-Qualifikation gewonnen und sich vorzeitig souverän für die Endrunde qualifiziert. (DFB-Teamabend ohne Flick, aber mit Sushi)

+++ Flick fordert Fitness +++