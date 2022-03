March Madness: Favoritensterben! Vizemeister Gonzaga und Arizona draußen - Meilenstein für Mike Krzyzewski

Bei March Madness geht es langsam aber sicher auf die Zielgerade. Auch am Donnerstag mussten einige Favoriten Federn lassen. Eine Trainerlegende verhindert seinen vorzeitigen Abschied.

Am Donnerstag wurden weitere Teilnehmer für die „Elite Eight“ des großen NCAA-Turniers der College-Basketballer gesucht. Dabei blieben gleich mehrere Topteams auf der Strecke.

So musste auch Gonzaga seine Titelhoffnungen begraben. Die Nummer eins im Westen und letztjähriger Vizemeister unterlag den Arkansas Razorbacks mit 68:74.

Trainer-Legende Krzyzewski erreicht Meilenstein

Für Arkansas ist es der zweite Einzug in Folge in die „Elite Eight“. Auch für Eric Musselman bedeutete dieser Coup Historisches: Der ehemalige Coach der Golden State Warriors ist laut ESPN erst der sechste Trainer, der in seinen ersten beiden Teilnahmen jeweils die Runde der letzten Acht erreichte.