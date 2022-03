Formel 1: Bald 30 Rennen? Aussage von F1-Boss Domenicali sorgt für Wirbel

Stefano Domenicali erklärt, dass in der Formel 1 Potenzial für 30 Rennen besteht. Warum diese Aussage für Aufruhr sorgt.

Formel-1-Chef Stefano Domenicali hat mit einer Andeutung bezüglich der zukünftigen Anzahl der Saisonrennen in der Formel 1 für Wirbel gesorgt.

30 Rennen in einer Formel-1-Saison?!

Formel-1-Mitarbeiter an der Belastungsgrenze

Dieses Jahr waren ursprünglich 23 Grand Prix geplant - so viele wie nie zuvor. Der WM-Lauf in Russland im September ist zwar abgesagt worden, dennoch ist die Belastung von sämtlichen Mitarbeitern im Formel-1-Zirkus bereits grenzwertig.

Insbesondere die Mechaniker sind am Limit, da sie auch im Winter mit der Entwicklung und dem Testen der Autos stark beansprucht sind. Deshalb wurde Domenicalis Aussage im Umfeld der Königsklasse mit Besorgnis aufgefasst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Reichlich Bewerber für neue F1-Rennen

„Es ist nicht nur Las Vegas. Es gibt auch andere Städte, die an der Formel 1 interessiert sind. Neben Amerika und neben China sehe ich auch in Afrika sehr bald Potenzial. Das Interesse dort ist groß. Und das ist ein Teil der Welt, der uns in unserem Rennkalender noch fehlt“, sagte Domenicali.